У боевиков ДНР закончился НЗ, горючее и боеприпасы из России идут прямо с колес

От террористов требуют строжайшего учёта и экономии материально-технических средств.

Российские топливозаправщики, иллюстрация Reuters

"Неприкосновенные запасы" боевиков ДНР (боеприпасы, топливо и ЗИП, ранее поставляемые 1-му "армейскому корпусу" из России) оказались не в состоянии обеспечить ту, которую российско-террористические войска демонстрировали в последнее время.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, после периода резкого обострения ситуации на линии фронта в конце января — начале февраля 2017-го в 1-м АК констатируют острую нехватку топлива, боеприпасов, запасных частей к вооружению и технике. В настоящее время обеспечение подразделений 1-го АК происходит практически "с колес" за счет поставок из РФ.

Командование "армейского корпуса" требует от подчиненных частей и подразделений "строжайшего учёта и экономии" МТС. Вместе с тем, командирам частей и подразделений "1-го АК ДНР" сообщается о готовящейся переброске крупных партий МТС со складов НЗ Южного военного округа ВС РФ для пополнения до штатных норм запасов (точные сроки поставок не указываются), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что месяцем ранее в "армии" ДНР внезапно запасы НЗ проверили боеготовность резервных тактических групп, комбриги были недовольны.