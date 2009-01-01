У боевиков ЛНР страшная паника, "сепарам" везде мерещатся "укропы" — волонтер

Террористы считают, что украинские военные массово заходят как диверсанты на подконтрольную сепарам территории, пишет Ольга Бурая.

Хвостовик разорвавшейся мины Facebook «Вернись живым»

У "сепаров" категорический запрет на открытие огня. Командиры чихвостят своих подчиненных, нарушающих этот запрет, чтобы пошугать ВСУ. Что-то больше стрелкотни применять нельзя. На фронте несколько дней тишина.

Об этом журналист и волонтер "Вернись живым" Дарья Бурая пишет на странице движения Facebook.

"Мы заехали к морской пехоте, привезли им немного нужных вещей. Солнечный день и тишина. Ребята говорят, что так уже несколько дней. Хотя утром по некоторым позициям работала вражеская ДШК и все же, несколько мин прилетело. Наши молчат. Им тоже нельзя вестись на "провокации", — рассказывает Дарья.

"К вечеру доехали до Марьинки. Заглушили мотор, попытались прислушаться. Если бы было лето, наверное, услышали бы как сверчки летают. Тихо и слишком свет от полнолуния. Один бабах из чего-то тяжелого нарушил тишину... Где в районе Красногоровки. Мы поехали дальше", — продолжает волонтер.

"В Песках темно. И все военные, как один, жалуются на непонятную тишину. Я уже давно не удивляюсь, что на тишину именно жалуются, а не радуются ей. Она их настораживает и заставляет все время быть в напряжении. По разбитым в руины Пескам в тот вечер, все же, было несколько прилетов. Комбат сказал, — что-то тяжелое. Наши опять молчали. А мы, несмотря на ночь, отправились в Авдеевку — подразделений много, успеть нужно ко всем", — пишет журналист.

По ее словам, та же история и в Авдеевке. Дня три тихо, слишком как для войны. Ребята только и собирают информацию о стягивании техники в Донецк и смотрят по телевизору, как на "России-1" их называют "вурдалаками", которые до сих пор едят авдеевских детей. "Честное слово, там до сих пор историю "с младенцем" вкладывают в отключенный мозг россиян и местной донбасской ваты, — иронизирует Бурая. — Из Авдеевки на следующий день я уже поеду домой, не услышав там ни одного выстрела".

"А тем временем военные из Луганской области будут писать о такой же ситуации. Там из радиоперехвата становится понятно, что отнюдь не спокойно в "ЛНРовском королевстве". У них страшная паника, что украинские военные массово заходят как диверсанты на подконтрольную сепарам территории. Все им мерещатся "укропы", до того доходит, что у всех проверяют документы и телефоны на автостанциях и вокзалах. Боятся — это хорошо. Так и надо", — подчеркивает волонтер.

А тем временем, говорит она, мы можем сделать наших военных еще сильнее. В подразделениях 54-й, 72-й и 93-й бригад, а также в 137-го батальона есть потребность в беспилотниках. Один беспилотник, вместе со всем необходимым комплектом, стоит 85500 гривен.

Помочь приобрести БПЛА этим подразделениям можно здесь: https://goo.gl/t7Szqw .

И ребята будут четко видеть, куда и в каком количестве сепарьё стягивают технику и пополнение смертников, резюмирует Дарья Бурая.

Напомним, ранее волонтеры рассказали об успехе украинских морпехов под Мариуполем.

Фото: Facebook "Вернись живым"