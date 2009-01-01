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У границы с Румынией водитель сломанного автобуса бросил туристов и уехал — СМИ

Сегодня, 09:29

Оставив туристов на обочине в Измаиле, водитель к ночи так и не вернулся за туристами. 

автобус, дорога
v-dorogu.com
В Одесской области неподалеку от границы с Румынией застряли полсотни отдыхающих, которые приобрели автобусный тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, среди них — десять детей.

Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил пассажиров прямо на обочину и поехал ремонтировать транспортное средство, но к ночи так и не вернулся, сообщает ТСН.

Туристы, которые являются жителями Днепра, Николаева, Запорожья и Одессы, утверждают: туроператор, офис которого расположен в Днепре, на их звонки не отвечает. Ночлег им пришлось искать самостоятельно. 

Напомним, народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев решил провести свой отпуск вместе с семьей в поселке Лебедевка Одесской области.

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Румыния, граница, отдыхающие, туристы, тур, блокирование, Одесса, Измаил
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