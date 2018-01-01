"У меня ох*енное тело". Пара занялась сексом возле стадиона среди бела дня: видео 18+

Очередное доказательство фразы "Секс - штука неуправляемая" из старой кинокомедии.
Ролик был опубликован на портале YouTube. В видео можно заметить, как полураздетая и заметно нетрезвая парочка "предается блуду" среди бела дня. Затем автор ролика начал упрекать мужчину и женщину в "разврате в общественном месте" − неподалеку от гуляющих людей с детьми. В конечном итоге партнерша накидывает на себя платье и заявялет при этом, что у нее "Ох*енное тело".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России пары занимались сексом во время пробки, на детской площадке, а также прямо в такси.
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