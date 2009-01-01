"У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей", — Вадим Рабинович

По мнению нардепа, министр своими действиями провоцирует украинцев покинуть страну.

Вадим Рабинович

Правительство Украины не заинтересовано в росте экономики и обогащении граждан страны.

Об этом в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Нынешнее правительство не интересует, как сделать граждан Украины более платежеспособными и богатыми, его интересует только одно: выжать из граждан Украины побольше денег, сделать их бедными, чтобы и под подушкой ничего не осталось, чтобы хата была заложена, а лес — спилен. Это не команда развития Украины, у которой есть долговременный план, для чего мы терпим все эти трудности, всю эту убогость и бедность. Это команда убиения экономики, команда убиения страны", — убежден депутат.

По мнению Рабиновича, министр социальной политики Андрей Рева своими действиями провоцирует украинцев покинуть страну. "У министра социалки Ревы, одного из самых одиозных людей в правительстве, горят глаза: он, видите ли, обнаружил у украинцев еще много денег. Мало душили, видимо, тарифами, налогами, поборами. У министра социального развития нет и мысли, как улучшить жизнь людей, как сделать их богаче, дать возможности заработать. Нет. Вместо этого — отобрать деньги, ограничить рост зарплат, поднять пенсионный возраст, запретить пенсионерам работать, выгнать самых опытных, самых работоспособных за кордон, убить здравоохранение и образование. Еще не все вымели, еще не все ограбили — просто патология какая-то", — подчеркнул нардеп.

Рабинович также добавил, что в ближайшее время правительство узаконит еще один способ сбора денег с населения. "Теперь за собственный счет населения будут проводить энергоаудит квартир и домов и штрафовать за отсутствие справки. Это правительство волнует, как выдавить из людей еще и еще", — заявил парламентарий.

Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович убежден, что чиновники регулярно рассказывают об улучшении жизни, однако население его еще не ощутило. "Мы каждый раз слышим, что жизнь у нас улучшилась, зарплаты поднялись, инвестиции льются рекой в Украину. Пусть правительственные чиновники выйдут на улицы, в магазины, на рынки — и послушают, что о них люди говорят", — добавил парламентарий.