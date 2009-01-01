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У "морпехов" ДНР упала дисциплина: служба тяготит, командиры — звери

Сегодня, 13:58

Подразделения 9-го полка не укомплектованы личным составом.

морпехи ДНР
Морпехи ДНР Вконтакте Константина Литвинова
Продолжает ухудшаться морально-психологическое состояние личного состава в частях и соединениях 1-го "армейского корпуса" ДНР, особенно в дислоцированных на Приморском направлении.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" 1 АК, который располагается в районе Новоазовска, отмечается снижение уровня морально-психологического состояния.

Это было вызвано ухудшениями условий службы, неукомплектованностью подразделений, проведением командирами совещаний и построений в ночное время и мероприятий по поиску лиц, самовольно покинувших место службы.

Ранее "Главред" сообщал, что неделей ранее три "морпеха" ДНР подорвались на своем минном поле. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

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ГУР, разведка, Новоазовск, 1АК, 9полк, морпехи ДНР, дисциплина, дезертиры
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