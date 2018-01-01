"У вас нет доказательств!". Российский художник еще одной карикатурой потроллил Путина

Автор нарисовал президента РФ с человеком, недовольным нововведениями властей.

Сергей Елкин еще одной карикатурой потроллил Владимира Путина Reuters

Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин нарисовал еще одну карикатуру с президентом РФ Владимиром Путиным

На рисунке глава России запечатлен вместе с недовольным нововведениями властей человеком, работу автор опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

На карикатуре запечатлено, что мужчина спрашивает у Путина: "Зачем подняли налоги и пенсионный возраст?", а президент отвечает: "Я тут ни при чем, у вас нет доказательств!".

Сергей Елкин еще одной карикатурой потроллил Владимира Путина twitter.com/sergey_elkin

Напомним, 14 июня правительство РФ повысило налог на добавленную стоимость и пенсионный возраст. Российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий и художник, лидер групп "Ленинград" Сергей Шнуров написал ироничный стих о возрасте выхода на пенсию.

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