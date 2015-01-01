Убийца двух человек в Одесской области хотел наехать грузовиком на толпу людей — полиция

Чтобы не допустить кровопролития, полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника.

Мужчина, которого разыскивают за убийство матери и ребенка в Одесской области, планировал грузовиком наехать на толпу людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе сел в грузовой автомобиль и двинулся в направлении областного центра. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился", — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить кровопролития, полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра.

"Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю. Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются", — добавили в пресс-службе.

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Как отмечается, 31-летний житель пгт Овидиополь скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка.