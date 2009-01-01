Убийство в Кривом Озере. Суд отказался взять под стражу подозреваемых полицейских

Представители семьи погибшего ходатайствовали о заключении всех подозреваемых под стражу.

Подозреваемый в зале суда mka.court.gov.ua

Суд в Николаеве отказался брать под стражу четырех полицейских, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера Александра Цукермана

Об этом идет речь в материале ТСН.

Представители семьи погибшего ходатайствовали о заключении всех подозреваемых под стражу. Однако суд это ходатайство отклонил. На заседании один из подозреваемых, Денис Ляхвацький, заявил, что стрелял, но не хотел убивать мужчину.

"Ну так получилось. Я не хотел, меньшую хотел нанести травму, чем она вышла. Если бы я хотел его убить, я стрельнул бы из табельного пистолета в голову, и тогда было бы специально. Я стрелял в темноте и так получилось, что попал туда, куда попал", — рассказал подозреваемый.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом, задержали нетрезвого местного жителя 32-летнего Александра Цукермана, стали его бить.

По словам местных жителей, полицейские били его дубинками, руками и ногами, после чего он умер. В тот же день несколько сотен человек собрались у дома погибшего и требовали справедливого расследования его смерти.

Позже были задержаны шесть силовиков, причастных к инциденту, троим из них суд избрал меру пресечения. Там же полицейский Александр Причипойда признал, что его коллега стрелял в погибшего.

Видео: ТСН.