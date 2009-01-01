Участники блокады оккупированного Донбасса предупредили: в случае разгона уничтожат магистрали

Есть информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута.

Блокада на Донбассе Facebook Семена Семенченко

На Донбассе участники торговой блокады , в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

Об этом говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

Такое заявление активисты сделали, подтверждая сообщение волонтера Елены Швидкой, относительно того, что к участникам блокады на Донбассе едут силовики.

"Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона ветеранов войны за независимость предварительно подтверждена", — говорится в сообщении.

Активисты заявляют, что в случае силового сценария разгона они перейдут к физическому уничтожению магистралей.

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Семенченко сообщал о том, что ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов.

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