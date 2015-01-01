Ученные назвали возраст Луны

Планете как минимум 4,51 миллиарда лет.

УНИАН

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) установили минимальный возраст Луны.

Об этом пишет kp.ua.

Как показывает исследование, спутник Земли намного старше, чем считалось ранее.

Ученые изучали образцы циркона, собранные на Луне в 1971 году. Изучив восемь образцов минерала, исследователи выяснили, что планете как минимум 4,51 миллиарда лет.

"Циркон представляет собой лучшие в природе часы. Ему лучше всего удается хранить геологическую историю и раскрывать свое происхождение", — объяснил профессор геохимии и космохимии Кевин Маккиган.

Ранее возраст Луны пытались установить по результатам анализа других пород, однако, они были засорены в результате метеоритных бомбардировок, и не давали информацию о времени существования небесного тела.

Теперь установлено, что спутник Земли сформировался через 60 миллионов лет после происхождения Солнечной системы. Ранее считалось, что эти два события разделяют от 100 до 200 миллионов лет.

Напомним, в Сети появилось видео рассвета из космоса.