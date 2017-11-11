Ученые доказали, что одинокие женщины счастливее мужчин-холостяков

Одиночки отличаются коммуникабельностью, тогда как замужние женщины полностью погружены в семейную жизнь, отметила Гранди.

Учены развеяли стереотипы, что одинокая женщина не может быть счастливой или полноценной, в отличии от холостяков мужчин.

На сегодня одинокие женщины оказались более довольными своим статусом нежели мужчины. Тенденция особенно характерна для женщин старше 45 лет, пишет Telegraph со ссылкой на исследование аналитического агентства Mintel, сообщает Lenta.ru.

Согласно новому исследованию агентства, 61% женщин, не имеющих партнера, довольны личной жизнью, в то время как среди опрошенных одиноких мужчин довольны своим статусом только 49%.

75% опрошенных женщин не стремились завести отношения в течение года, а вот среди мужчин эта цифра ниже — 65% опрошенных не стремились к новым отношениям.

Ученые объясняют, что такое поведение связано с тем, что женщины вкладывают гораздо больше физических и эмоциональных сил в отношения, чем мужчины. Это отнимает у них много сил, поэтому, закончив одни отношения, они не спешат тут же броситься в последующие, а хотят отдохнуть, насладиться жизнью и только потом уже думать о поиске нового партнера.

"Женщины по-прежнему делают больше работы по дому, на них как правило вся готовка, они куда больше озабочены бытом, и кроме того у них куда больше эмоциональных затрат", — пояснила профессор университета Эссекса Эмили Гранди.

Гранди добавила, что одиночки отличаются высокой коммуникабельностью, тогда как замужние женщины полностью погружены в семейную жизнь.

Ранее ученые похвастались, что нашли эффективный способ омоложения.

фото: squireapparel.com