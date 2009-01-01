Ученые нашли три планеты, которые могут быть пригодны для жизни

Космические тела находятся возле звезды TRAPPIST-1.

Космос, иллюстрация NASA

Возле звезды TRAPPIST-1 найдены семь планет размером с Землю, на трех из них условия подходят для существования жизни.

Об этом говорится в статье Микаэля Жийона из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии и его коллеги, опубликованной в журнале Nature, пишет ТАСС.

В то же время агентство уточнило, что звезда находится примерно в 39 световых годах от нас.

"Наши наблюдения обнаружили, что как минимум семь планет размером и массой схожие с Землей обращаются вокруг TRAPPIST-1", — отметили ученые.

По их данным, на трех самых близких к звезде планетах, вероятно, слишком жарко для существования жизни, на самой далекой — слишком холодно. "TRAPPIST-1 сейчас наблюдают с помощью космического телескопа Hubble", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) установили минимальный возраст естественного спутника Земли — Луны. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.