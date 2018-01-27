Ученые нашли универсальный язык общения для всех народов

Хоть люди и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.

Универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку.

К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардского университета, опубликовав результаты исследования в Current Biology, пишет Lenta.ru.

750 интернет-пользователям из 60 стран мира ученые предлагали послушать музыкальные отрывки из случайным образом выбранных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур.

Людям предлагали ответить на вопрос, к какому жанру (песне, танцу, колыбельной) принадлежит та или иная композиция и рассказать о своих эмоциях. Хоть люди и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.

Напомним, известный футболист Дэвид Бэкхем снялся в рекламе собственной мужской косметики House 99 под музыку украинской группы "ДахаБраха".