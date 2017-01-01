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Ученые объяснили, почему важно заниматься сексом зимой

Сегодня, 05:44
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По мнению ученых, секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни.

секс, зима, горы
cosmo.ru
Интимная близость наиболее важна для организма человека в зимнее время.

К такому выводу пришли ученые американского университета в Пенсильвании, пишет издание Times Now.

По мнению ученых, секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни.

Специалисты утверждают, как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30%. Кроме того, это способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Также секс помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты. Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.

Ранее ученые жажду постоянного секса приравняли к психическим заболеваниям. 
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ученые, секс, зима, болезни
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