Ученые похвастались, что нашли эффективный способ омоложения

Методы возрастной терапии, разработанные на основе действия растительных фенолов, помогут бороться с раком, считают исследователи.

Человек в лаборатории, иллюстрация Reuters

В Англии группа исследователей под руководством профессора Лорны Харрис из Эксетерского университета омолодила старые клетки, которые постепенно накапливаются в, способствуя тем самым развитию возрастных заболеваний.

Об этом говорится в пресс-релизе ученых, выложенном на MedicalXpress, а результаты научной работы были опубликованы в журнале BMC Cell Biology, пишет lenta.ru.

В то же время издание уточнило, что разработанный метод основан на изменении сплайсинга матричной РНК (мРНК) с помощью растительного соединения ресвератрола.

"Сплайсингом называется процесс "созревания" мРНК, которая является продуктом любого активного гена. Из молекулы вырезаются ненужные части (интроны), а оставшиеся фрагменты — экзоны — сшиваются вместе", — говорится в статье.

В готовой РНК закодирована информация об аминокислотной последовательности определенного белка. Может протекать также альтернативный сплайсинг, при котором из зрелой молекулы удаляются экзоны, что увеличивает количество белков, соответствующих одному гену.

В ходе исследований ученые испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на культуре старых человеческих клеток соединительной ткани — фибробластов. Оказалось, что эти соединения влияют на активность факторов-сплайсинга, нормализуя процесс созревания мРНК.

Кроме того, ресвератролы снижали содержание биомаркеров старения, а также цитокинов — молекул, способствующих воспалению. В результате у фибробластов восстанавливался цикл деления, а также увеличивалась длина теломер.

По мнению исследователей, методы возрастной терапии, разработанные на основе действия растительных фенолов, помогут бороться с такими нейродегенеративными расстройствами, как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также с раковыми заболеваниями. Ресвератрол содержится в кожуре винограда и других фруктов, в какао и орехах, а также в красном вине.

Ранее сообщалось, что в США ученые из Университета Аризоны математически доказали, что старение многоклеточных организмов, в том числе человека, неизбежно. Ознакомиться с их сведениями можно здесь.