Ученые предупредили жителей Земли о грядущей катастрофе и катаклизмах

Международная группа исследователей после длительных экспериментов пришла к ошеломительным выводам.

Землю ожидают, по мнению, ученых, серьезные катаклизмы из-за магнитных полюсов Salik.biz

Международная группа исследователей заявила о возможном скором перевороте магнитных полюсов планеты Земли, а также о воспоследующих за этим событием катаклизмах глобального масштаба.

Соответстстующее сообщение опубликовало британское издание The Daily Mail.

По словам геофизика Дэниела Бейкера, представителя Колорадского университета в Боулдере (США), за последние два века магнитное поле Земли ослабло на 15%. Такое положение вещей может быть признаком скорой геомагнитной инверсии. Из-за чего некоторые районы планеты, считает ученый, станут полностью непригодными для жизни людей.

Геофизик Ричард Холме (Richard Holme) из Ливерпульского университета (Великобритания) заявил о том, что переворот полюсов Земли практически сразу же вызовет глобальные сбои в работе электрических систем.

К слову, инверсия магнитных полюсов планеты, как полагают ученые, осуществляется в течение нескольких тысяч лет. Она уже привела к кратковременному ослаблению магнитного поля Земли. В результате вредное для живых организмов излучение от космических тел достигает поверхности планеты.

Напомним, ранее ученые признали чистый воздух смертельно опасным для человечества.