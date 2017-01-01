Ученые рассказали о преимуществе полных людей над худощавыми

Британские исследователи поспешили обрадовать людей, имеющих лишний вес.

http://fakty.ictv.ua , демонстрируют очень сильную психологическую устойчивость и чувствуют себя куда счастливее худых людей.

Такое сообщение опубликовало британское издание The Independent.

Ученые из Бристольского университета в рамках данного исследования проанализировали психологические показатели более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

"Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", — заявили ученые.

Но несмотря на позитивный психологический аспект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США медики нашли связь между путешествиями и лишним весом.