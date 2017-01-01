Ученые уверяют, что страстный секс поможет противостоять "новому гриппу"

Во время интимной связи в организме мужчины и женщины вырабатываются специальные антитела, которые губительно влияют на H3N2.

Американские ученые уверяют, что бороться с новым гриппом Aussie flu или по-научному H3N2, появившийся на территории Австралии, можно с помощью страстного секса.

Исследуя пары, которые вступали в интимный контакт по два-три раза в неделю, ученые из университета Уилкса в Пенсильвании, выяснили, что они менее склонны к заболеванию данным типом вируса, сообщает Innov.ru. .

Во время интимной связи в организме мужчины и женщины вырабатываются специальные антитела, губительно влияющие на H3N2. После полового акта число данных антител увеличивается более чем на треть.

Кроме секса, ученые рекомендуют противостоять данному вирусу гриппа всячески укрепляя иммунитет.

По мнению ученых нужно оздоровить свое питание, а также качественно отдыхать: массаж, просмотр любимых фильмов, чтение книг и полноценный сон – это все поможет защитным функциям организма работать на максимальном режиме.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему важно заниматься сексом зимой.