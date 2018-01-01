Ученые выяснили, что алкоголь может принести пользу и продлить жизнь

Исследователи изучили привычки 1700 лиц в возрасте 90-99 лет.

Ученые выяснили, что продлить жизнь поможет употребление алкоголя и пара лишних килограммов Фото: kriptodanny.blogspot.com

Дожить до 90 лет поможет только здоровое питание и занятия спортом – такое утверждение еще до недавних пор пропагандировали ученые мира, однако в ходе недавнего исследования неожиданно выяснилось, что продлить жизнь поможет употребление алкоголя и пара лишних килограммов.

К таким выводам пришли исследователи во главе с Клаудией Кавас, гериатрическим невропатологом из Калифорнийского университета в Ирвайне, США. На жегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Остине, штат Техас, ученая поделилась результатами своего исследования The 90+ Study, которое длилось 15 лет и было создано с целью выявить причины и факторы, которые позволяют некоторым людям дожить до 90 лет, а другим – нет, сообщает Independent.

В исследовании приняли участие 1700 лиц в возрасте 90-99 лет. В результате ученые пришли к выводу, что те участники исследования, которые ежедневно употребляли около двух бокалов вина или пива в день, были на 18 процентов менее склонны к преждевременной смерти.

"У меня пока нет этому объяснений, но я могу с твердой уверенностью заявить, что умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь", – заявила Кавас на конференции.

Кроме того, наличие небольшого избыточного веса, но не ожирения, уменьшало вероятность ранней смерти на три процента.

Однако, чтобы дожить до 90+ не стоит лишь употреблять алкоголь, нужны наличие в жизни человека хобби и регулярные физические нагрузки. Ученые отметили, что у тех, кто проводил более двух часов в день, занимаясь любимым делом, снижалась вероятность преждевременной смерти на 21 процент. Регулярная физическая активность от 15 до 45 минут в день также снижала риск ранней смерти – на 11 процентов.

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