Ученые выяснили, из-за чего пчелы "забывают", как жужжать

В Британии исследователи изучали влияние химикатов на вибрационное опыление растений насекомыми.

Пчела на цветке, иллюстрация Reuters

В Великобритании ученые из университета Стирлинга пришли к выводу, что из-за обработки растений пестицидами опыляющие их пчелы "забывают", как жужжать, в результате чего собирают меньше пыльцы.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Telegraph.

По данным агентства, исследователи изучали влияние химикатов на вибрационное опыление (пчела создает вибрации для поднятия пыльцы в воздух, издавая при этом характерный жужжащий звук).

Ученые наблюдали за колониями насекомых, посещавших растения, обработанные неоникотиноидными пестицидами и записывали жужжание. "Оказалось, что пчелы, посещавшие обработанные растения, стали значительно меньше жужжать", — говорится в статье.

Те из них, которые использовали вибрационное опыление, также стали собирать меньше пыльцы. "Контрольная группа пчел справилась со сбором гораздо лучше. Разница по сбору пыльцы между группами составляла от 47% до 56%", — выяснили аналитики.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.