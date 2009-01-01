Ученые выяснили, из-за чего пчелы "забывают", как жужжать

В Британии исследователи изучали влияние химикатов на вибрационное опыление растений насекомыми.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Telegraph.
По данным агентства, исследователи изучали влияние химикатов на вибрационное опыление (пчела создает вибрации для поднятия пыльцы в воздух, издавая при этом характерный жужжащий звук).
Ученые наблюдали за колониями насекомых, посещавших растения, обработанные неоникотиноидными пестицидами и записывали жужжание. "Оказалось, что пчелы, посещавшие обработанные растения, стали значительно меньше жужжать", — говорится в статье.
Те из них, которые использовали вибрационное опыление, также стали собирать меньше пыльцы. "Контрольная группа пчел справилась со сбором гораздо лучше. Разница по сбору пыльцы между группами составляла от 47% до 56%", — выяснили аналитики.
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