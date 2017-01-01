Ученые выяснили, как во время секса работают женский и мужской мозг

Свои выводы после долгого эксперимента обнародовали исследователи из Университета Макгилл (Канада).
Исследователи изучали деятельность мозга волонтеров во время просмотра порно с помощью передовых технологий, сообщает британское издание Daily Mail.
Во время эксперимента ученые обнаружили, что уровень активности в различных участках мозга у женщин заметно выше, чем у мужчин. Это, в свою очередь, демонстрирует, что в мужском и женском возбуждении задействованы совершенно разные неврологические процессы.
Ученые использовали фМРТ (функциональную магнитно-резонансную томографию) ради сканирования изображений мозговой активности 40 мужчин и женщин во время просмотра порнографических фильмов. Одновременно у их гениталий разместили камеры, которые делали "тепловые", инфракрасные фото − для фиксации уровня физиологической возбужденности.
Кроме того, подопытным показывали комедийный сериал "Американская семейка", чтобы отличить реакцию мозга на сексуальное возбуждение от реакции на юмор.
Всего в эксперименте приняли участие 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 18 до 31 года. Ученые обнаружили, что гениталии у женщин сильнее всего возбуждаются из-за изменений в деятельности различных участков мозга.
По мнению исследователей, такое вывод является особенно интересным на фоне стереотипа – "только мужчины любят и возбуждаются глазами".
Напомним, ранее сообщалось о том, что страстный секс поможет противостоять "новому гриппу".