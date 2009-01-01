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Ученые засняли на видео огромную озоновую дыру над Антарктидой

Сегодня, 06:11

Европейские исследователи продолжают неустанно наблюдать за состоянием озонового слоя Земли

Ученые-климатологи завершили очередной этап исследования изменений озонового слоя Земли и сделали на основе своих наблюдений анимационное видео, показывающее гигантскую озоновую дыру над Антарктидой.

Исследователи также обнаружили, что содержание озона в атмосфере начало постоянно возрастать после 1997 года, передает "Европейское космическое агентство".

Такую динамику климатологи связывают с принятием неотложных мер по сокращению выбросов фторхлоруглеводородов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые со всего мира назвали главную угрозу для Земли.

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Ученые, климат, озон, дыра, Земля
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