Ученые заявили, что россияне стремительно вымирают

России придется пересмотреть свое место на мировой арене.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Таковы данные исследования, опубликованного профессором Американского института предпринимательства Николасом Эберштадтом в книге "Демографический кризис России в мирное время". "Это не просто обширный демографический кризис, это далеко идущий всепроникающий кризис человеческих ресурсов", — поясняет Эберштадт.
По мнению исследователя, несмотря на все признаки надвигающейся катастрофы, политическая элита России еще не осознала масштаба происходящих изменений. Из-за резкого демографического кризиса, считают исследователи, России придется пересмотреть свое место на мировой арене, а возможно, даже свое политическое устройство и географические границы. Россияне умирают с невообразимой для Европы скоростью. "Среднероссийский обобщенный уровень смертности сегодня более чем в два раза превышает аналогичный показатель уровня смертности в Западной Европе", - говорит Эберштадт. Одна из причин — алкоголизм. Вся Российская Федерация, безнадежно отстала от США и Японии, а также Сингапура и Тайваня. Вряд ли Россия будет спасена или спасет себя сама от такого истощения человеческого капитала, которое сделает ее неконкурентоспособной или даже нежизнеспособной", — категорично заявляет Эндерс Уимбуш, старший вице-президент института Хадсона, много лет занимающиеся российскими исследованиями.
Как следствие, считает Уимбуш, такая страна, как Россия в ее нынешнем виде, очень скоро может вообще перестать существовать. В то же время бывший российский вице-премьер Альфред Кох написал на своей странице в Facebook, комментируя исследование ученых, что курс на медленное финансовое и технологическое удушение России с помощью санкций, который взяли США, только ускорит тот процесс, который уже практически неизбежно ведёт к гибели страны в силу жесткого демографического тренда.
Напомним, аналитик назвал условие, при котором россияне готовы жить хуже.