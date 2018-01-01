"Учитель интимных дел". В России педагог рассылал ученикам секс-фото

Проверкой истории с рассылкой интимных снимков сейчас занимаются российские правоохранители.
Такое сообщение во вторник, 8 мая, опубликовали региональные СМИ.
"Проверяется информация о том, что во время переписки один из педагогов направлял школьникам фотографии порнографического характера", — говорится в тексте.
Решение будет принято по результатам проверки. Подробности произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии ученик застукал занимавшихся любовью на парте учителей.
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