Уехал побухать с "Гиви" и "Моторолой". В Донецке уничтожен еще один крупный командир — соцсети

Боевики из тяжелой артиллерии накрыли Пески и промзону Авдеевки.

Гиви и Моторола Соцсети

В пятницу, 24 февраля, вечером боевики с позиций виз тяжелой артиллерии обстреляли позиции сил АТО в районе Спартака. Особенно же досталось украинским военным, защищающим поселок Пески и промзону Авдеевки.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики нанесли удар из 203-мм самоходных пушек 2С7 "Пион" калибра 203 мм, бьющих 100-килограмовыми снарядами на расстояние до 47 километров.

Причиной для ожесточенного обстрела могла стать гибель одного из артиллерийских командиров "армии ДНР", который "отправился на встречу" с уничтоженными ранее одиозными главарями банд боевиков "Гиви" и "Моторолой".

Об этом блогер из Ахтырки Сумской области, а ранее — доброволец АТО, защитник донецкого аэропорта и сапер Андрей Шор сообщает на своей странице в Facebook.

В комментарии к сообщению Шора Игорь Ходоров добавил, что в районе Попасной на Луганщине силы АТО нанесли ответный удар по боевикам, которые понесли тяжелые потери. "Наши поздравили их с 23-м: 8 "200-х", сколько "300-х" — не считали, и "200-е" не все: не всех с позиций позабирали. Под Золотым (Первомайский горсовет. — Ред.".

Кроме того, жители Макеевки постят в соцсетях видео обстрелов боевиками позиций сил АТО.

Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ "поздравили" боевиков с днем советской армии — 8 уничтожены под Зайцево.