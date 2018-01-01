Уфологи назвали точную дату атаки пришельцев на Землю

В НАСА информацию комментировать отказались.

Известные уфологи заявили, что 22 апреля Землю могут атаковать пришельцы. По их данным, инопланетные корабли в настоящее время якобы уже приблизились к Марсу.

Как передает inforeactor.ru, представителям внеземных цивилизаций нужны три недели, чтобы добраться до Земли. Уфологи при этом подчеркнули, что неоднократно обращались в НАСА, чтобы там прокомментировали эту новость, но специалисты агентства отказались отвечать на вопросы.

"Тридцать шесть огромных инопланетных кораблей могут просто-таки испепелить нашу многострадальную планету, не оставив на ней никаких следов от человеческих городов и поселений. Есть вероятность, что пришельцы летят к нам с научно-исследовательской миссией, но она довольно-таки мала — перехваченные радиопереговоры говорят об агрессивных намерениях инопланетян", – заявили уфологи.

Впрочем, они не представили никаких доказательств обнаружения ими НЛО. А само заявление прозвучало 1 апреля.

Ранее ученые вычислили новую дату конца света. По их данным, массивный астероид столкнется с Землей и все живое погибнет.