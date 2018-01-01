Угон без лифчика. В США полуобнаженная женщина угнала погрузчик ради поездки за одеждой

Сейчас 33-летняя жительница штата Монтана находится под следствием в полиции.

Иллюстративное фото Instagram

В населенном пункте Грейт-Фоллз (штат Монтана, США) женщина без бюстгальтера угнала тяжелую строительную технику (карьерный погрузчик) – для того, чтобы попасть домой и одеться.

Соответствующее сообщение во вторник, 3 июля, опубликовали американские СМИ. По их данным, 34-летняя Хизер Хьюстон оказалась в оставленном без присмотра погрузчике утром в воскресенье, 1 июля. Женщина завела технику, проехала на ней через весь город к своему дому, по пути снеся изгородь, задев припаркованную машину и, в конечном итоге, врезавшись в стену.

Хьюстон, как была – с голой грудью, подняла ковш на уровень второго этажа здания и по нему забралась в окно. Оказавшись своей квартире, девушка оделась и вышла на улицу, где ее и арестовали полицейские.

Ей вменяют хулиганство и общественно опасное поведение. Каким образом она осталась без верхней одежды и зачем угоняла погрузчик, пока остается неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская модель снялась топлес на фоне заката.

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