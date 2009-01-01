Угроза "ответки" сил АТО за удар "Града". Охранка ДНР поймала боевиков на вымогательстве

Боевики с "Градами" вымогали деньги у мирных жителей.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, российские кураторы, оценивая эту информацию, указали, что артиллерийские подразделения "1-го АК ДНР" должны обустраивать позиции в заранее определенных точках, вне зависимости от расположения объектов гражданской инфраструктуры, а расследоваться должны только случаи, когда данный приказ нарушается и позиции обустраиваются в иных местах.
Тогда как случаи вымогательства боевиками денег, если это не мешает выполнению боевых задач, расследоваться не должны. Таким образом, "по пути" к определенным местам позиций боевики имеют полную возможность имитировать подготовку к стрельбе у любых жилых домов и иных объектов, вымогая у населения деньги, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, боевики неоднократно обстреливали из РСЗО "Град" Авдеевку, контролируемую силами АТО, из жилых массивов Донецка, чтобы украинские военные не нанесли ответный удар.