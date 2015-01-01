Украина будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

Микитюк добавил, что винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира.

В Украине Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие

Как сообщает пресс-центр "Укроборонпрома", первым проектом станет автоматическая винтовка — М16.

По словам заместителя генерального директора по авиастроению и производству ГК "Укроборонпрома" Владимира Коробова, "у нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся — это производство винтовок М-16 на территории Украины.

Мы начинаем этот проект, и мы его будем реализовывать. Надеюсь, что скоро перейдем к практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы", — сказал он.

Он также отметил, что запуск этого проекта в дальнейшем даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО.

В свою очередь глава ГК Укроборонсервис Сергей Микитюк добавил, что винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира, пишет ЛІГА.net.

Ранее сообщалсоь, что Киевский завод "Маяк", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", разработал новый 60-мм миномет, которой соответствует стандартам НАТО.

Видео: Ukraine Crisis Media Center