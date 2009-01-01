Украина и Беларусь договорились о компенсации за возврат самолета "Белавиа"

Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон, заявил Гусаров.

Украина и Беларусь договорились по вопросу инцидента с «Белавиа» facebook.com/belavia

Украина и Беларусь достигли соглашения по вопросу компенсации за возврат борта "Белавиа" в аэропорт "Киев"

Об этом заявил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров, сообщает БЕЛТА.

"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", — подчеркнул он.

Гендиректор "Белавиа" пояснил, что конфликт был урегулирован с помощью соглашения с "Украэрорухом" об уровне качества обслуживания (Service level agreement). "В рамках этого соглашения и был решен вопрос", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко в беседе с президентом Беларуси Александром Лукашенко извинился за инцидент с самолетом "Белавиа".