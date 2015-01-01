Украина начинает передачу пятой партии танков "Оплот" по контракту с Таиландом

Заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности.

Ожидается передача пятой партии ”Оплотов” Таиланду io.ua

Со следующей недели начнется передача пятой партии танков "Оплот" по контракту с Таиландом.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы госкомпании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине.

"Работа тайской делегации по приему новой партии БМ "Оплот" начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности", — сообщили представители предприятия.

Напомним, в феврале 2015-го в "Укроборонпроме" заявили, что концерн планирует увеличить производство украинских танков почти в 25 раз — с 5 до 120 единиц ежегодно.

В то же время агентство напомнило, что ранее руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложностях производства танков "Оплот".

В июне 2015 года за срыв производственных планов был уволен руководитель "Завода им. Малышева", занимающегося производством "Оплотов". В концерне также сообщили, что из-за нехватки собственных мощностей для производства танков привлекают частные предприятия.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость — около 250 миллионов долларов. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне 2015 года концерн выполнил очередную поставку из 5 танков.

Руководство "Укроборонпрома" неоднократно отмечало, что "Оплот" выгоднее экспортировать, чем использовать в АТО, а полученные средства позволят модернизировать имеющуюся на складах технику.