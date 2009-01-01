Украина проведет боевые стрельбы из "Бука" на полигоне недалеко от Крыма

В Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений.
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает УНИАН.
"Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями", — заявил он.
По словам Гуцуляка, в Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1" на полигонах, а также 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.
Он отметил, что во время многонациональных учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевыми стрельбами.
"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", — подчеркнул спикер Минобороны.
Кроме того, по его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.
"Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков", — добавил Гуцуляк.
По его словам, к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВСУ будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли учения ПВО.