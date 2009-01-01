Украина проведет боевые стрельбы из "Бука" на полигоне недалеко от Крыма

В Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений.

Украина проведет боевые стрельбы из «Бука» Facebook.com/Юрий Бутусов

В 2017 году Украина проведет боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1".

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает УНИАН.

"Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями", — заявил он.

По словам Гуцуляка, в Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1" на полигонах, а также 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Он отметил, что во время многонациональных учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевыми стрельбами.

"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", — подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

"Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков", — добавил Гуцуляк.

По его словам, к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВСУ будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли учения ПВО.