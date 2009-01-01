Украина выдаст США мошенника, "отмывшего" 30 миллионов долларов

Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долл", — написал он.
Халупский был задержан в Одессе в середине февраля 2017 года, а с 4 апреля по решению Малиновского суда Одессы, он отправлен под ночной домашний арест.
Напомним, ранее в "Борисполе" поймали мошенника из России, которого разыскивал Интерпол.
Фото: Фейсбук Ю.Луценко.