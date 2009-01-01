Украина выдаст США мошенника, "отмывшего" 30 миллионов долларов

Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки.

Украина выдаст США мошенника Facebook Юрия Луценко

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Владислава Халупского.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долл", — написал он.

Халупский был задержан в Одессе в середине февраля 2017 года, а с 4 апреля по решению Малиновского суда Одессы, он отправлен под ночной домашний арест.

Напомним, ранее в "Борисполе" поймали мошенника из России, которого разыскивал Интерпол.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.