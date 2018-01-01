Украинцам грозит "синдром Бабченко" — психолог

После псевдоубийства люди могут перестать верить во что-то важное, считает эксперт.

В психологии может появиться синдром, названный в честь Аркадия Бабченко, считает эксперт

После информации об убийстве, а потом "воскрешении" российского журналиста Аркадия Бабченко украинцы могут перестать верить во что-то важное, такой синдром могут назвать в честь псевдожертвы.

Людям "нужно будет, простите за такой натурализм, потрогать тело для того, чтобы во что-то поверить", рассказала психолог Екатерина Гольцберг ТСН.

"Я думаю, что, возможно, это в дальнейшем психологи назовут синдромом Бабченко — когда мы вдруг все перестали во что-то важное верить…", — отметила собеседница.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

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