Украинцев хотят штрафовать за отсутствие отражателей света на одежде

Водители и патрульные призывают пешеходов цеплять наклейки на одежду.

В Украине, каждый третий пешеход, который погибает под колесами автомобиля , был бы жив, если бы не допустил ошибки, самая распространенная из которых — это отсутствие элементов, отражающих свет.

В темной одежде на темной дороге человека можно разглядеть лишь за считанные секунды до столкновения, и среагировать водителю за это время зачастую просто невозможно, сообщает ТСН.

Небезразличные люди начали собирать подписи под петицией об изменениях правил дорожного движения, которые бы обязали всех пешеходов использовать фликеры на одежде или сумках.

Такие нормы действуют, к примеру, в соседней Беларуси, где отсутствие отражателя света штрафуется на 250 грн, а остановить и проверить прохожего может каждый правоохранитель в любую часть суток.

Олег Куприсюк нацепил на свою куртку фликкер после того, как с водительского сидения своего авто насмотрелся на пешеходов, которые возникают перед машиной из "ниоткуда". "В черной одежде он просто незаметен на темной дороге", — говорит мужчина.

В украинском офисе производителя светоотражающей пленки показывают, что фликеры бывают очень разные — в виде наклеек, брелоков, браслетов и тому подобное. Объединяет их одно – владельца видно водителю ночью уже на расстоянии 200 метров, а это дистанция, которой достаточно для торможения даже с большой скорости. Спрос небольшой, потому что пешеходы просто не догадываются, что водители могут их элементарно не видеть в сумерках и темноте. А статистика неутешительная: только в Киеве за прошлый год произошло 1,2 тыс. аварий с участием пешеходов, в которых погибли 70 человек.

Специалисты советуют даже при отсутствии фликера подать сигнал водителям перед тем, как выходить на дорогу. Это можно сделать фонариком, посветив в сторону транспортного потока. Однако значительно более действенной, все же, будет специальная наклейка — тем более, сейчас можно подобрать такую, которая станет и украшением для одежды. Ведь для того, чтобы позаботиться о безопасности своей и собственных детей, совсем не обязательно ждать принятия новых законов и введения штрафов.

Напомним, украинским автомобилистам облегчат жизнь: cдавать на права будут по новым билетам.

видео: ТСН