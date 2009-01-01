Украинцы, а не "малороссы". Когда Киев и Москва наладят дружеские отношения

В Москве все еще надеются на то, что рано или поздно Украина снова станет частью России, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Возрождение дружеских илипосле агрессии РФ на Донбассе и аннексии Крыма произойдет не очень скоро.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Очень сомневаюсь, что это удастся сделать очень быстро. И дело тут не в Путине. Украинцы хотят чувствовать себя украинцами, а не "малороссами". Это общее настроение сейчас для всех украинцев после того, как мы настрадались на протяжении веков", — говорит историк.

"А вот в Москве все еще надеются на то, что рано или поздно Украина снова станет частью России. И это проникло вглубь русского народа. Поэтому после того, как пролилась такая кровь, идеология дружбы и братства уже мертва, ее ничем нельзя возродить", — подчеркнул профессор.

"В Киеве есть Арка дружбы народов. Даже в советское время эту арку называли "ярмом народов". А теперь? Теперь вообще о чем речь?", — говорит он.

"Поэтому я не думаю, что отношения между Россией и Украиной возобновятся очень быстро. Через некоторое время мы будем строить отношения с Россией, как и со всеми другими странами. Это просто будут вежливые отношения, в которых мы будем помнить свою историю. Она, кстати, была ограблена русскими, ведь во всех учебниках СССР события шли в течение шести веков на берегах Днепра, а затем они переносились на берега Волги. А это наша история, которую мы не хотим делить ни с кем", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал почему в Кремле хотят возродить империю.

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