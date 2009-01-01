Украинцы определили лучший город для отдыха

Тройку лидеров замыкает столица — Киев.

Лучшим городом для проведения отпуска в стране украинцы назвали Одессу.

Об том пишет comments.ua, ссылаясь на сервис бронирования жилья в Украине Dobovo.com.

Именно Одессе респонденты отдали наибольшее количество голосов — 38,2%. За Одессой с небольшим отрывом следует Львов — ему отдали предпочтение 31,5% опрошенных. Тройку лидеров замыкает столица — в Киеве не против провести свой отпуск 24,7% украинцев.

Примечательно, что именно Одесса по мнению украинцев оптимально подходит и для отдыха с детьми. Так считают 41,6% опрошенных респондентов. За ним следует Киев — 29,2%, а третье место занял — Львов с 18%.

Больше половины украинцев сошлось во мнении, что именно Одесса является наиболее затратным городом для проведения отпуска. Так считают 51,7% опрошенных респондентов.

Удивительно, но столица по мнению опрошенных украинцев лидирует в списке самых дешевых городов для бюджетного отдыха. Именно Киеву в этом вопросе отдали предпочтение 34,8% опрошенных. На втором месте оказался Львов — 21,3%. А тройку лидеров замыкает Харьков — у него 19,1%.

В рамках опроса у украинцев поинтересовались, как часто они берут отпуск на работе. Как выяснилось, больше половины наших соотечественников не пренебрегают законным правом взять отпуск два раза в год. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса. А именно: 55,1% украинцев берут отпуск 2 раза в год. Чуть меньше — 38,2% опрошенных ходят в отпуск не чаще одного раза в год.

В отпуске украинцы преимущественно арендуют посуточно дом или квартиру. Об этом заявило 44,9% опрошенных респондентов. Останавливаться в гостинице предпочитают 32,6% опрошенных. 14,6% опрошенных в отпуске останавливаются у друзей или знакомых.

Напомним, Киев вошел в ТОП-100 лучших студенческих городов мира.