Украинцы победили на международном фестивале снежных скульптур: опубликованы фото и видео

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1 / 4 Украинская команда завоевала первое место за скульптуру "Мистический плащ с посохом". (twitter.com/hashtag/grindelwald)

Задачей участников было создать скульптуру из снежной глыбы высотой в 3,5 метра.

Украинская команда завоевала первое место за скульптуру "Мистический плащ с посохом". twitter.com/hashtag/grindelwald

Украинцы победили на Международном фестивале снежной скульптуры в Швейцарии.

В этом году конкурс проходил в одном из горных селений, участие в нем приняли 10 команд, сообщает ТСН.

Задачей участников было создать скульптуру из снежной глыбы высотой в три с половиной метра всего за четыре дня.

Тематикой конкурса организаторы выбрали магию. Украинская команда завоевала первое место за скульптуру "Мистический плащ с посохом". Ее создавали так, чтобы каждый желающий мог примерить форму мага.

Второе место досталось команде из Южной Кореи, а третье — скульпторам из Италии.

Напомним, украинские морпехи победили в международных соревнованиях

видео: ТСН