Украинцы победили на международном фестивале снежных скульптур: опубликованы фото и видео

Задачей участников было создать скульптуру из снежной глыбы высотой в 3,5 метра.
В этом году конкурс проходил в одном из горных селений, участие в нем приняли 10 команд, сообщает ТСН.
Задачей участников было создать скульптуру из снежной глыбы высотой в три с половиной метра всего за четыре дня.
Тематикой конкурса организаторы выбрали магию. Украинская команда завоевала первое место за скульптуру "Мистический плащ с посохом". Ее создавали так, чтобы каждый желающий мог примерить форму мага.
Второе место досталось команде из Южной Кореи, а третье — скульпторам из Италии.
Напомним, украинские морпехи победили в международных соревнованиях
видео: ТСН