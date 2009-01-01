Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов уже через пару недель

Eкраинцы уже оформили более 550 000 новых ID-карт.

Украинцы уже скоро смогут ездить в Турцию по ID-картам без загранпаспорта.

Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк на странице в Facebook.

"Турецкие власти 20 мая официально опубликовала решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию", — отметил Соколюк.

"Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели", — написал Соколюк.

По словам председателя ГМС, украинцы уже оформили более 550 000 новых ID-карт. Ежедневно новый внутренний паспорт оформляют 5-6 тысяч граждан Украины.

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение об условиях взаимных поездок граждан, которое позволит гражданам ездить по ID-картами без загранпаспортов.

Положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользуются ID-картами, содержащими бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.