Украинцы в экстремальных условиях покорили самую высокую вершину Америки

"Штурм горы" длился примерно 20 часов, сказал львовянин.
Об этом пишет Форпост, ссылаясь на слова одного из покорителей вершины — львовянина Романа Городечнего, который развернул там флаг Львова.
По его словам, "штурм горы" длился около 20 часов, температура колебалась от 35 до 40 градусов мороза на ветру.
"В планах львовянина покорить все высочайшие вершины континентов", — говорится в статье.
Напомним, в мае 2016 года на высочайшую вершину Земли — Эверест (находится в Гималаях) — впервые поднялась украинка, ее покорила 28-летняя Ирина Галай. Фотографии нашей соотечественницы в горах можно посмотреть здесь.
Фото: facebook.com/rgorodechny