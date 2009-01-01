Украинцы в экстремальных условиях покорили самую высокую вершину Америки

"Штурм горы" длился примерно 20 часов, сказал львовянин.

Роман Городечный facebook.com/rgorodechny

Группа альпинистов из десяти человек, среди которых были восемь украинцев, поднялась на самую высокую гору Южной Америки — Аконкагуа (находится в Андах, высота почти 7 тыс. метров).

Об этом пишет Форпост, ссылаясь на слова одного из покорителей вершины — львовянина Романа Городечнего, который развернул там флаг Львова.

По его словам, "штурм горы" длился около 20 часов, температура колебалась от 35 до 40 градусов мороза на ветру.

"В планах львовянина покорить все высочайшие вершины континентов", — говорится в статье.

Напомним, в мае 2016 года на высочайшую вершину Земли — Эверест (находится в Гималаях) — впервые поднялась украинка, ее покорила 28-летняя Ирина Галай. Фотографии нашей соотечественницы в горах можно посмотреть здесь.

Фото: facebook.com/rgorodechny