Украинка попала в список выдающихся фотографов пищи в мире: видео

Мастер из Днепра признана лучшей в своем хобби.

Фотографировать еду - целое искусство Фото: hellokitchen.ru

Домохозяйка из Днепра Юлия Горб на международном конкурсе в Лондоне заняла второе место со своей авторской фотографией съедобных растений.

Как сообщается в сюжете ТСН, девушка уже получает заказы из США, Европы и Австралии.

По словам фуд-фотографа, она пытается выполнить свою работу так, чтобы она вызвала максимальное количество эмоций у зрителя. Эксперты уверяют, что фотоработы Юлии по-настоящему возбуждают аппетит.

Девушка рассказывает, что начала заниматься фотографией, чтобы скоротать время, однако впоследствии это увлечение переросло в хобби и прибыльное дело. Юля по-настоящему мастерски может сделать фото так, что его можно прочесть со множеством смыслов.

Напомним, один из профессиональных фотографов заявил, что ему удалось заснять несколько светящихся НЛО в Норвегии.

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