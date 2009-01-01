Украинские десантники получили новое название и береты другого цвета

В Украине впервые отмечают День десантника 21 ноября

Президент Петр Порошенко вручает десатникам знамя с новой эмблемой УКРИНФОРМ

Цвет беретов украинских десантников официально изменен с голубого на темно-бордовый.

С таким заявлением сегодня, во вторник, 21 ноября, выступил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня десантника.

Кроме того, глава государства рассказал о переименовании Воздушно-десантных войск в Десантно-штурмовые войска.

"Отныне моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это – цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО. Таким образом мы внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса", - сказал Порошенко.

Кроме того, официально изменена эмблема на берете десантников. Отныне он будет представлять собой купол парашюта (символ десантных подразделений во всем мире), крылья Архистратига Михаила и меч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Житомире украинские десантники продемонстрировали свои боевые умения.