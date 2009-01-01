Земан пугал "европейской войной", если Украина не прекратит попытки восстановить территориальную целостность.

Немецкие войска входят в чешский город Аш на границе с Германией в Судетской области waralbum.ru

Президенту Чехиинужно почитать книги по истории, чтобы вспомнить, чем в 1938 году закончились попытки умиротворения Адольфа Гитлера, устроившего аншлюс Австрии и претендовавшего на Судетскую область в Чехословакии, населенную этническими немцами.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Президент Чехии Милош Земан, выступая перед делегацией ПАСЕ, вновь предложил смириться с российской аннексией Крыма", — пишет нардеп.

"В качестве аргументации он привёл удивительный по своей маразматичности тезис: "мы должны предотвратить европейскую войну", которая якобы начнется, если Украина не прекратит попытки восстановить территориальную целостность", — продолжает координатор "Информсопротивления".

"В 1938 г. группа европейских политиков уже пыталась остановить "европейскую войну", причём в тот раз — именно за счет Чехии (тогда — Чехословакия). Нужно ли напоминать, чем всё закончилось? Подарите господину Земану книжку по истории, что ли", — провел историческую аналогию Тымчук.

Напомним, в марте 2017-го Земан заявил: "Хочу отмены санкций против России и взаимовыгодные экономические отношения".

фото: waralbum.ru