Украинский политзаключенный отправил письмо из российской тюрьмы: надеюсь на лучшее

Хотелось бы, чтобы все граждане Украины говорили с гордостью о том, что они Граждане Украины, написал Панов.

Евгений Панов. Facebook Игоря Котелянца Украинский политзаключенный Евгений Панов, которого ФСБ обвиняет в организации диверсий и терактов в оккупированном Крыму, отправил письмо из российской тюрьмы.

Его опубликовал украинский активист из Симферополя Геннадий Афанасьев в Facebook.

"Во-первых, хочу поздороваться с Украиной, моим городом Энергодар, и со всеми, кто меня поддерживает, и еще помнит. Сейчас уже ночь, 3 октября. Свободного времени здесь много, но почему-то словосочетание "свободное время" здесь не к месту, здесь время пустое какое то. Именно пустого времени здесь много. Когда нет никакой информации, нет радио, газет, телевидения, не говоря уже об интернете", — написал о своем пребывании в тюрьме он.

Политзаключенный также отметил, что он держится и надеется на лучшее. Он добавил, что в его колонии пребывает много людей, "которые любят Украину, за что и оказались за решеткой".

"Хотелось бы, чтобы все граждане Украины говорили с гордостью о том, что они Граждане Украины", — написал Панов.

"Слава Украине! Слава Народу Украины! Будем Жить!" — закончил свое письмо политзаключенный.

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Евгений Панов был задержан 10 августа 2016 года в Крыму. Он обвиняется в подготовке диверсии, хотя его друзья утверждают, что он не мог поехать в Крым, а значит был похищен с территории Украины.

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