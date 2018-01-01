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Украинскую станцию в Антарктиде атакуют вороватые пингвины: детали

Сегодня, 04:00

Геологи, работающие на станции "Академик Вернадский", регулярно страдают от пингвиньих набегов.

Пингвины
Пингвины в Антарктиде sozero.livejournal.com
В Антарктиде группы пингвины мешают  латвийским ученым-геологам на украинской полярной станции "Академик Вернадский" проводить научные исследования, регулярно воруя техническое оборудование.

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на станцию, расположенную на острове Галиндез Аргентинского архипелага, в середине февраля нынешнего года, сообщает портал "Сегодня". Ученые изучают внутреннюю структуру арктических ледников и полагают, что смогут собрать информацию и понять процессы, начавшиеся в регионе после глобальных изменений климата.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с любопытными пингвинами в Антарктиде.

 

 
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Антарктида, пингвины, Латвия, Украина, станция, полярники
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