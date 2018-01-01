Украинскую станцию в Антарктиде атакуют вороватые пингвины: детали

Геологи, работающие на станции "Академик Вернадский", регулярно страдают от пингвиньих набегов.

Пингвины в Антарктиде sozero.livejournal.com

В Антарктиде группы пингвины мешают латвийским ученым-геологам на украинской полярной станции "Академик Вернадский" проводить научные исследования, регулярно воруя техническое оборудование.

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на станцию, расположенную на острове Галиндез Аргентинского архипелага, в середине февраля нынешнего года, сообщает портал "Сегодня". Ученые изучают внутреннюю структуру арктических ледников и полагают, что смогут собрать информацию и понять процессы, начавшиеся в регионе после глобальных изменений климата.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с любопытными пингвинами в Антарктиде.