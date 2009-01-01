"Укрзалізниця" перешла под опеку Кабмина

Такое решение принято с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

УНИАН

Государственный железнодорожный холдинг "Укрзалізниця" перешла в управление Кабинета министров Украины для повышения эффективности корпоративного управления.

Об єтом сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, пишет УНИАН.

По его словам, данное решение принято с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

"Постановление действительно принято правительством на заседании 18 января. Правительство приняло решение об изменении устава "Укрзалізниці" с целью приведения ее устава в соответствие с законом Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", — сообщил Галущак, добавив, что отныне правительство как основатель и единый акционер "Укрзалізниці " сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и продвижения реформ.

Он также отметил, что Министерство инфраструктуры сконцентрируется на выполнении своей основной функции — формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, "не отвлекаясь на решение управленческих вопросов".

В свою очередь глава правления "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства.

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", — отметил Балчун.

Стоит отметить, что Кабмин на внеочередном заседании 18 января без прессы изменил схему управления компанией.

Напомним, в конце июля 2016 года Кабмин одобрил политическое решение предоставить все полномочия для реформы "Укрзалізниці", госкомпания получила новый состав правления, в которое вошли "семь самураев".