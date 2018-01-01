Супрун посоветовала украинцам способ спасти жизнь

И.о. министра здравоохранения показала детальную инструкцию в картинках, как правильно мыть руки.
Соблюдение правил гигиены рук в медучреждениях и учреждениях здравоохранения позволяет спасти миллионы жизней, написала чиновница на своей странице в Facebook.
"С детства мы знаем, что такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни. Однако часто забываем о них", — отметила автор.
Также и.о. министра опубликовала детальную инструкцию в картинках, как правильно мыть руки. В частности, в ней говорится, что сначала руки нужно намочить водой, потом покрыть всю их поверхность милом и массажировать одну ладонь другой.
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