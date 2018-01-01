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Супрун посоветовала украинцам способ спасти жизнь

Сегодня, 13:50

И.о. министра здравоохранения показала детальную инструкцию в картинках, как правильно мыть руки.

Ульяна Супрун
Такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни, отметила Ульяна Супрун УНИАН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун по случаю Всемирного дня гигиены рук (отмечается 5 мая) посоветовала, как правильно их мыть.

Соблюдение правил гигиены рук в медучреждениях и учреждениях здравоохранения позволяет спасти миллионы жизней, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"С детства мы знаем, что такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни. Однако часто забываем о них", — отметила автор.

Также и.о. министра опубликовала детальную инструкцию в картинках, как правильно мыть руки. В частности, в ней говорится, что сначала руки нужно намочить водой, потом покрыть всю их поверхность милом и массажировать одну ладонь другой.

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Такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни, отметила Ульяна Супрун Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун развенчала ряд медицинских мифов, а также утверждала, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим вымыслом современности.

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Теги:  
Ульяна Супрун, Всемирный день гигиены рук, мытье рук
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