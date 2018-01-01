Супрун посоветовала украинцам способ спасти жизнь

И.о. министра здравоохранения показала детальную инструкцию в картинках, как правильно мыть руки.

Такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни, отметила Ульяна Супрун УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун по случаю Всемирного дня гигиены рук (отмечается 5 мая) посоветовала, как правильно их мыть.

Соблюдение правил гигиены рук в медучреждениях и учреждениях здравоохранения позволяет спасти миллионы жизней, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"С детства мы знаем, что такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни. Однако часто забываем о них", — отметила автор.

Также и.о. министра опубликовала детальную инструкцию в картинках, как правильно мыть руки. В частности, в ней говорится, что сначала руки нужно намочить водой, потом покрыть всю их поверхность милом и массажировать одну ладонь другой.

Такие простые вещи, как мытье рук, спасают жизни, отметила Ульяна Супрун Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун развенчала ряд медицинских мифов, а также утверждала, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим вымыслом современности.

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