Умер создатель кота Леопольда Анатолий Резников

Советскому режиссеру мультфильмов было 77 лет.

Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников ушел из жизни. В последние дни он находился в немецком городе Золингене.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", — написала она.

Причина смерти не сообщается. В последние годы Резников жил в немецком Золингене. В последние годы Резников жил в немецком Золингене.

Зрители знают Резникова по таким мультфильмам, как "Соломенный бычок", "Робинзон Кузя", "Копейка", а широкую известность режиссеру принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой". Также он создал серию мультфильмов о приключениях кота Леопольда по сценарию Аркадия Хайта (именно за создание этой серии авторская группа в 1985 году была удостоена Государственной премии СССР).

"Я придумал кота Леопольда, мышей и всю эту историю. Леопольд — интеллигент, он рисует, слушает "Полонез Огинского". Он, конечно же, может съесть мышей, но считает: зачем применять силу, если ее можно потратить для добрых дел. И, несмотря на то, что мыши ему постоянно пытаются сделать какую-то пакость, когда коту хорошо, тогда им плохо, Леопольд постоянно предлагает им: "Ребята, давайте жить дружно!" , — рассказывал режиссер.

Резников сделал перерыв в работе на 22 года, но в 2015 году возобновил работу над мультфильмами. В честь 75-летия режиссёра вышел его новый мультсериал — "Новые приключения кота Леопольда".

Напомним, ранее стало известно о смерти первого космонавта Украины Леонида Каденюка.