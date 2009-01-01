"Умные" очки, робот-ассистент и iPhone X. Time назвал лучшие изобретения 2017-го

В список издания вошли 25 разных новинок.

Tesla Model 3 может повлиять на рынок авто, считают журналисты Reuters

Американский журнал Time назвал 25 лучших изобретений 2017 года, в частности в список вошли iPhone X , "умные" очки и робот-ассистент Jibo, говорится на его сайте

Издание уточнило, что новинки размещены в перечне в свободном порядке.

ТОП-25 изобретений 2017-го:

iPhone X — новый флагманский смартфон компании Apple, он оснащен безрамочным дисплеем и системой распознавания лиц;

iPhone X имеет безрамочный дисплей trustedreviews.com

Робот-ассистент Jibo — изобретение отличается от других домашних помощников более человеческими чертами, а сами разработчики называют его "первым социальным роботом", он, в частности, умеет улавливать эмоции человека;

Робот Jibo способен улавливать эмоции человека Скриншот видео с youtube.com

"Умные" очки для людей с проблемами со зрением eSight 3 — они помогают ориентироваться в пространстве и записывают видео с высоким разрешением, способны делать его удобным для восприятия слабовидящим человеком;

Очки eSight 3 помогают людя, которые имеют проблемы со зрением, ориентироваться в пространстве Скриншот видео с youtube.com

Halo Top — низкокалорийное мороженное (360 калорий на пол-литра), которое позиционируется создателями как "здоровая" сладость;

Линия средств для макияжа Fenty Beauty — запущена американской певицей Рианной, она разрабатывается без тестирования на животных, в ее состав входит около 40 тональных средств для всех оттенков кожи;

Ember Mug — чашка для подогрева кофе, умеет поддерживать температуру, которую пользователь задает с помощью приложения;

Пользователь может решить, какой температуры должен быть его напиток в чашка Ember Mug Скриншот видео с youtube.com

Лифты компании Thyssenkrupp — работают на магнитной левитации и могут двигаться не только вверх-вниз, но и по любым другим траекториям;

Хиджаб Nike Pro для мусульманских женщин-спортсменок;

Forward — медицинская клиника, главная идея которой заключается в профилактике заболеваний, а не лечении уже существующих;

Кроссовки Adidas Futurecraft 4D — подошвы для обуви печатают на 3D-принтере;

Tesla Model 3 — по мнению составителей рейтинга, электрокар может превратить электромобили в повседневное явление;

Tesla Model 3 может превратить электромобили в повседневное явление, считают журналисты Reuters

Willow Pump — "умная" помпа для откачивания грудного молока;

Система безопасности для дома Nest Secure;

Марсоход NASA Mars Insight — его планируют отправить на красную планету уже в следующем году, аппарат будет оснащен множеством камер, которые позволят записывать панорамное видео. Марсоход сосредоточится на исследовании грунта Марса.

Oculus Go — шлем виртуальной реальности, который может работать сам по себе, без подключения к другим устройствам;

Tasty One Top — "умная" индукционная плита, которая умеет подсказывать владельцу рецепты блюд;

Дрон DJI Spark — прост в управлении, крепок и очень недорогой;

Фильтр для воздуха Molekule — создатели утверждают, что изобретение способно бороться с загрязнителями воздуха;

Michelin — шины, которые печатаются на 3D-принтере, не нуждаются в подкачке и могут приспосабливаться к разным дорожным условиям;

WiFi-роутер Norton Core — способен защищать подключенные устройства от киберугроз;

"Умный" браслет для детей Bempu — следит за дыханием, температурой и другими жизненными показателями ребенка;

Nintendo Switch — игровая приставка, которая была выпущена в марте этого года;

Футбольный шлем VICIS Zero1;

Океаническая ферма GreenWave 3D — по словам создателей, выращивать продукты питания в океане проще, чем на суше, но человечество должно перейти на питание моллюсками и водорослями.

Замыкают список спиннеры.